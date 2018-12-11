2018-12-11T19:23:55+03:00
Общество

Новая марка с изображением Солженицына появилась в Тверских почтовых отделениях

Ее специально напечатали к столетию со дня рождения известного писателя
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Граффити, как и марка были сделаны к столетию со дня рождения известного писателяГраффити, как и марка были сделаны к столетию со дня рождения известного писателяФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Тверских почтовых отделениях появилась новая почтовая марка, посвященная российскому писателю Александру Солженицыну. Она была направлена в почтовое обращение 11 декабря тиражом в 225 тысяч штук.

В пресс-службе Почты России сообщили, что на почтовой марке изображён портрет Александра Солженицына, Матрёнин двор, а также наблюдательная вышка в колонии. Присутствуют на марке и цитаты писателя.

Напомним, что с именем Солженицына в Твери связана громкая история. В начале октября на стене пятиэтажки на Смоленском переулке появилось граффити с изображением писателя. Художник подписал картину цитатой Александра Исаевича: "Жить не по лжи!".

Несмотря на то, что горожане оценили яркое изображение на серой стене, рисунок не понравился некоторым жильцам дома. Они потребовали граффити закрасить, а виновных наказать. В результате рисунок обещали стереть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи