2018-12-11T19:23:55+03:00
Общество

Новая марка с изображением Солженицына появилась в Тверских почтовых отделениях

Ее специально напечатали к столетию со дня рождения известного писателя
Виктория ЖУКОВА
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Граффити, как и марка были сделаны к столетию со дня рождения известного писателяГраффити, как и марка были сделаны к столетию со дня рождения известного писателяФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверских почтовых отделениях появилась новая почтовая марка, посвященная российскому писателю Александру Солженицыну. Она была направлена в почтовое обращение 11 декабря тиражом в 225 тысяч штук.

В пресс-службе Почты России сообщили, что на почтовой марке изображён портрет Александра Солженицына, Матрёнин двор, а также наблюдательная вышка в колонии. Присутствуют на марке и цитаты писателя.

Напомним, что с именем Солженицына в Твери связана громкая история. В начале октября на стене пятиэтажки на Смоленском переулке появилось граффити с изображением писателя. Художник подписал картину цитатой Александра Исаевича: "Жить не по лжи!".

Несмотря на то, что горожане оценили яркое изображение на серой стене, рисунок не понравился некоторым жильцам дома. Они потребовали граффити закрасить, а виновных наказать. В результате рисунок обещали стереть.

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