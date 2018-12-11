Прокуратура требует отправить поджигателя из Тверской области на принудительное лечение и в колонию на семь лет

СЕГОДНЯ 18:34 2018-12-11T18:34:05+03:00

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В Тверском областном суде 11 декабря прошли вторые прения сторон по делу Вадима Ковальковского. Молодого человека обвиняют в серии умышленных поджогов.

Один из таких поджогов закончился трагически: 9 марта 2015 года во время пожара погибли твое взрослых и двое детей.

- С учетом вынесенного коллегией присяжных вердикта, прокурор просила оправдать подсудимого по эпизоду, касающемуся пожара со смертельным исходов, признать право на реабилитацию по данному эпизоду, по совокупности пяти преступлений. Путем частичного сложения окончательно назначить Ковальковскому наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба суда.

Также обвинение просит удовлетворить иски потерпевших о компенсации понесенного имущественного вреда.

Кроме того, Ковальковскому хотят назначить принудительную меру медицинского характера и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях в колонии.

Через неделю, 18 декабря Вадим Ковальковский выступит с последним словом.

Напомним, что коллегия присяжных посчитала, что парень виновен в умышленном уничтожении трех домов, детского сада и автомобиля, но он заслуживает снисхождения.