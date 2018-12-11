2018-12-11T18:34:05+03:00
Общество

Прокуратура требует отправить поджигателя из Тверской области на принудительное лечение и в колонию на семь лет

Молодого человека обвиняют в серии поджогов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Молодого человека обвиняют в серии поджоговМолодого человека обвиняют в серии поджоговФото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:

В Тверском областном суде 11 декабря прошли вторые прения сторон по делу Вадима Ковальковского. Молодого человека обвиняют в серии умышленных поджогов.

Один из таких поджогов закончился трагически: 9 марта 2015 года во время пожара погибли твое взрослых и двое детей.

- С учетом вынесенного коллегией присяжных вердикта, прокурор просила оправдать подсудимого по эпизоду, касающемуся пожара со смертельным исходов, признать право на реабилитацию по данному эпизоду, по совокупности пяти преступлений. Путем частичного сложения окончательно назначить Ковальковскому наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба суда.

Также обвинение просит удовлетворить иски потерпевших о компенсации понесенного имущественного вреда.

Кроме того, Ковальковскому хотят назначить принудительную меру медицинского характера и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях в колонии.

Через неделю, 18 декабря Вадим Ковальковский выступит с последним словом.

Напомним, что коллегия присяжных посчитала, что парень виновен в умышленном уничтожении трех домов, детского сада и автомобиля, но он заслуживает снисхождения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи