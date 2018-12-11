2018-12-11T18:00:56+03:00
Общество

В будущем году будут газифицированы несколько учреждений здравоохранения в Тверской области

Деньги выделят в рамках инвестпрограммы
Виктория ТУШКОВА
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В медучреждениях появится газВ медучреждениях появится газФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 в сфере ЖКХ будет поведён газ в областной психоневрологический диспансер, Черногубовский туберкулезный госпиталь, отделения Калининской ЦРБ в Пушкино и Медном, офис врача общей практики в селе Прямухино Кувшиновского района, и детские дома в Осташкове и Калязине. Об этом сообщает региональное правительство.

Общее финансирование пограммы на 2019-2021 годы составит более 3,3 миллиардов рублей.

В пограмму на будущий год также включат работы по прокладке внутри- и межпоселковых газовых сетей в Калининском районе, подготовку проектно-сметной документации газопровода РжевНелидово и проект закольцовки газовых сетей в поселке имени Крупской, что позволит провести газ в промзону «Боровлёво».

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