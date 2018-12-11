2018-12-11T17:28:09+03:00
Происшествия

За найденную "закладку" 22-летний парень из Тверской области отправится в колонию

Злоумышленника с поличным задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
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В итоге 22-летний парень получил три года колонии общего режимаВ итоге 22-летний парень получил три года колонии общего режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области прокуратура Конаковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек занимался незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что обвиняемый заказал через Интернет запрещенное вещества для личного употребления. Продавец сообщил парню место, где можно найти наркотическое вещество.

Забрав «закладку» из тайника, молодой человек хранил вещество при себе до момента задержания сотрудниками полиции. Наркотики были изъяты из незаконного оборота.

Наказание молодому человеку назначил Конаковский городской суд. Исследовав доказательства по делу, суд пришел к выводу, что вина гражданина доказана в полном объеме и он подлежит привлечению к уголовной ответственности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В итоге 22-летний парень получил три года колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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