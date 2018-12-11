Принять участие в благотворительной акции "Дари радость к Рождеству" приглашают жителей Твери

11 Дек. 17:23 2018-12-11T17:52:38+03:00

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В Твери в шестой раз пройдет благотворительная акция "Дари радость к Рождеству".

Цель акции - помочь собрать рождественские подарки тем, кто лишен внимания и заботы: детям-инвалидам, пожилым одиноким людям, одиноким людям в больницах, бездомным, детям-сиротам, а также многодетным, неполным и малообеспеченным семьям.

- В канун Рождественских праздников хочется порадовать всех нуждающихся как-то особенно. Капля любви, которой Вы поделитесь с другим человеком, станет для него, возможно, самой большой радостью за последние несколько лет! - обращаются ко всем организаторы, Отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии.

Акция проходит с 10 по 30 декабря.

Принять участие в акции просто: необходимо приобрести сладкие подарки, шоколад, конфеты или другие сладости и принести их в пункт приема подарков. Из собранных общими стараниями сладостей будут сформированы сладкие подарки, которые к празднику Рождества Христова порадуют своих получателей.

Пункты приема подарков:

- Тверское епархиальное управление, Отдел социального служения (Тверь, ул.Советская, 10). В рабочие дни с 10.00 до 17.00.

- Церковь-часовня во имя иконы Божией Матери «Иверская» при городской больнице № 6, (Тверь, ул. Орджоникидзе). Ежедневно с 9.00 до 17.00.

- Часовня во имя иконы Божией Матери «Иверская» при больнице №7 (Тверь, ул.Санкт-Петербургское шоссе, д. 76/1). Ежедневно с 9.00 до 17.00.

- Владимирская церковь (Тверь, Санкт-Петербургское ш. д.4 корп.2). Ежедневно с 9.00 до 18.00.

- Храм Трех исповедников (наб.Афанасия Никитина, 38). Ежедневно с 8.00 до 18.00.

Телефон для справок: 8-904-003-42-70 в рабочее время.