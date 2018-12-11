2018-12-11T16:58:19+03:00
Общество

Государственные награды торжественно вручили жителям Тверской области

Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации
Виктория ЖУКОВА
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Награды жителям Тверской области вручал глава региона Фото: правительство Тверской областиНаграды жителям Тверской области вручал глава региона Фото: правительство Тверской области
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В Твери 11 декабря губернатор Игорь Руденя вручил государственные награды жителям Тверской области. Торжественное мероприятие прошло в региональном правительстве.

Высокой государственной наградой, орденом Дружбы был отмечен многолетний труд доярки Людмилы Шитарёвой. Почётного звания «Заслуженный машиностроитель РФ» были удостоены рабочие ведущих промышленных предприятий региона: Евгений Беляков, Павел Дюпин, Юрий Семёнов и Андрей Юлкин.

Нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области» вручили председателю территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района Марине Калининой и руководителю Ассоциации Тверских землячеств Сергею Спиридонову.

Почетным знаком «Слава Матери» награждены многодетные мамы Александра Веренцова и Валентина Мартынова.

Кроме того, знаком Губернатора «Во благо земли Тверской» отмечены: член Общественной палаты региона, заместитель командира военно-патриотического отряда «Поиск» из Осташкова, председатель правления областной общественной организации «Научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг», заведующая кафедрой детской хирургии ТГМУ и председатель территориальной избирательной комиссии Селижаровского района.

Региональные награды также получили работники в сфере промышленности и строительства, здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, лесного хозяйства, сферы социальной защиты населения, торговли и услуг, муниципальной службы, законотворческой деятельности, в сфере правопорядка Тверской области.

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