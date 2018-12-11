Тверьстат подвел ежемесячный итог изменений цен на товары и услуги в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-11T16:15:56+03:00

В Тверьстате выяснили, что в ноября подрожало больше всего Фото: Олег УКЛАДОВ

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Специалисты Тверьстата подвели итоги потребительских цен и тарифов на товары и услуги

в ноябре 2018 года.

В прошлом месяце эксперты отметили большой рост цен на овощи. Зарегистрировано подорожание картофеля (на 3,4%), капусты (на 8,3%), лука (на 6,4%), моркови (на 7,6%), огурцов (на 47,7%) и помидор (на 25,1%).

Также выросли цены на мясо птицы на 3,1%, говядину – на 1,2%, мясные консервы – на 2,0% и рыбное филе – на 3,2%. Подсолнечное и сливочное масло стали дороже на 0,8 и 3,4% соответственно, молоко – на 1,1%, а сахар – на 12,5%.

При этом упала стоимость свинины, кофе, чая, яблок, груш, творога, шоколадных конфет и простого шоколада. Также стала дешевле соленая и маринованная рыба, икра, апельсины и вино.

Среди непродовольственных товаров в ноябре был зарегистрирован прирост цен на зимнюю одежду и обувь, особенно мужскую. Подорожали еще зубная паста и туалетная бумага. А из техники - стиральные машины и микроволновые печи.

Немного дешевле (на 0,5-2,4%) стали легковые автомобили, электропылесосы, мониторы для компьютера и бытовые плиты.

Эксперты отметили, что на 1,4% в Тверской области подорожало ультразвуковое исследование брюшной полости.