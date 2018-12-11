СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-11T15:34:58+03:00

В регионе создадут Министерство строительства и Министерство энергетики и ЖКХ

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В Тверской области принято решение о создании двух новых министерств: первое строительства, а второе энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Сделано это в целях повышения эффективности реализации национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства 11 декабря.

Региональному министерству ЖКХ необходимо активизировать работу по модернизации отрасли, работать над повышением качества услуг для населения, консолидацией коммунальных активов, своевременной организацией подготовки к осенне-зимнему периоду, а также заняться газификацией региона. Об этом сообщает областное правительство.

А министерству строительства Тверской области совместно с главами муниципальных образований глава региона поручил разработать концепцию работы Фонда капитального ремонта на 2019 – 2021 годы.