Концерт «Дорогами войны» пройдет в Твери накануне освобождения Калинина
Перед зрителями выступит ансамбль «Губерния»
Вход на концерт свободный. Фото: ТОДНТ
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14 декабря в Тверском областном Доме народного творчества состоится концерт, посвященный освобождению города Калинина от немецко-фашистских захватчиков «Дорогами войны».
Перед зрителями с программой выступит заслуженный коллектив народного творчества Тверской области ансамбль русских народных инструментов «Губерния». Художественный руководитель ансамбля Заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Деревягин.
Гостей ждут в концертном зале на 3 этаже.
- Приходите сами, с детьми, с бабушками и дедушками! - приглашают организаторы.
ул.Советская, 42.
Начало в 17.30.
Вход свободный!