2018-12-11T14:53:48+03:00
Общество

Концерт «Дорогами войны» пройдет в Твери накануне освобождения Калинина

Перед зрителями выступит ансамбль «Губерния»
Ирина ТАРАСОВА
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Вход на концерт свободный. Фото: ТОДНТВход на концерт свободный. Фото: ТОДНТ
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14 декабря в Тверском областном Доме народного творчества состоится концерт, посвященный освобождению города Калинина от немецко-фашистских захватчиков «Дорогами войны».

Перед зрителями с программой выступит заслуженный коллектив народного творчества Тверской области ансамбль русских народных инструментов «Губерния». Художественный руководитель ансамбля Заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Деревягин.

Гостей ждут в концертном зале на 3 этаже.

- Приходите сами, с детьми, с бабушками и дедушками! - приглашают организаторы.

ул.Советская, 42.

Начало в 17.30.

Вход свободный!

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