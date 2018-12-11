2018-12-11T15:01:36+03:00
Общество

Тверская область присоединится к всероссийской акции «Встреча поколений»

В областной столице мероприятие пройдет в формате круглого стола
Виктория ЖУКОВА
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Молодежь сможет встретиться и пообщаться с представителями старшего поколенияМолодежь сможет встретиться и пообщаться с представителями старшего поколенияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Тверская область 12 декабря присоединится к всероссийской акции «Встреча поколений». Мероприятие приурочено к 25-летию принятия Конституции РФ. В тверском подростково-молодежном центре молодежь сможет встретиться и пообщаться с представителями старшего поколения.

В Твери акция пройдет в формате круглого стола. На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны, Герои Социалистического Труда, представители областного отделения «Боевого братства», студенты колледжей.

Участники вспомнят героев Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, обсудят актуальные темы и разные способы поддержки ветеранов.

В областном правительстве напомнили, что сегодня молодежь Верхневолжья активно участвует в решении важных государственных задач, в том числе в сфере патриотического воспитания.

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