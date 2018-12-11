2018-12-11T14:21:13+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали двух закладчиков в Твери

Молодые люди попытались убежать, когда заметили патрульную машину
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Задержанным оказалось всего 18 и 19 летЗадержанным оказалось всего 18 и 19 летФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Твери сотрудники вневедомственной охраны задержали двух молодых людей по подозрению в распространении запрещенных веществ.

Парней заметили на Артиллерийском переулке, когда они собирались делать "закладку" с наркотиком рядом с жилыми домами.

В Управлении Росгвардии по Тверской области рассказали, что молодые люди попытались скрыться, когда заметили патруль. При этом один из них отбросил от себя сверток. Задержанным оказалось 18 и 19 лет.

Росгвардейцы вызвали на место полицейских. Позже было установлено, что у парней было при себе более двух граммов наркотика. В их отношении возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два новых министерства появится в Тверской области
Тверская область присоединится к всероссийской акции «Встреча поколений»
Концерт «Дорогами войны» пройдет в Твери накануне освобождения Калинина
В центре Твери эвакуировали детский сад
Суд запретил магазину торговать табаком возле школы в Тверской области
Водитель сбил на "зебре" женщину в Тверской области
Собутыльник обналичил банковскую карту женщины в Тверской области и сбежал
Новогоднее настроение подарит жителям Твери выставка "Декабрь, январь и февраль..."
Новый путепровод в Вышнем Волочке Тверской области будет иметь три полосы движения
В Тверской области пострадавшего в аварии мужчину доставили в больницу на "попутках"
Мужчина угнал у своего приятеля автомобиль в Тверской области
Пожилая женщина попала под колеса японского внедорожника в Твери
Полмиллиона мелких монет сдали во время акции жители Тверской области
Главврача больницы в Тверской области оштрафовали за необорудованные машины "скорой"
Найдена похищенная накануне в Твери пятилетняя девочка
Фура съехала в кювет в Тверской области
Молодежь провела в Твери акцию "Улицы героев"
Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов РФ по отсутствию вредных привычек