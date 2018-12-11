Росгвардейцы задержали двух закладчиков в Твери

11 Дек. 14:21 2018-12-11T14:21:13+03:00

Задержанным оказалось всего 18 и 19 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Твери сотрудники вневедомственной охраны задержали двух молодых людей по подозрению в распространении запрещенных веществ.

Парней заметили на Артиллерийском переулке, когда они собирались делать "закладку" с наркотиком рядом с жилыми домами.

В Управлении Росгвардии по Тверской области рассказали, что молодые люди попытались скрыться, когда заметили патруль. При этом один из них отбросил от себя сверток. Задержанным оказалось 18 и 19 лет.

Росгвардейцы вызвали на место полицейских. Позже было установлено, что у парней было при себе более двух граммов наркотика. В их отношении возбудили уголовное дело.