Росгвардейцы задержали двух закладчиков в Твери
Молодые люди попытались убежать, когда заметили патрульную машину
Задержанным оказалось всего 18 и 19 летФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери сотрудники вневедомственной охраны задержали двух молодых людей по подозрению в распространении запрещенных веществ.
Парней заметили на Артиллерийском переулке, когда они собирались делать "закладку" с наркотиком рядом с жилыми домами.
В Управлении Росгвардии по Тверской области рассказали, что молодые люди попытались скрыться, когда заметили патруль. При этом один из них отбросил от себя сверток. Задержанным оказалось 18 и 19 лет.
Росгвардейцы вызвали на место полицейских. Позже было установлено, что у парней было при себе более двух граммов наркотика. В их отношении возбудили уголовное дело.