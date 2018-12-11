В центре Твери эвакуировали детский сад
Оцепление было снято после проверки подозрительной сумки
Всех малышей оперативно вывели на улицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери сегодня, 11 декабря был эвакуирован детский садик №8. Около 11:30 из здания на Пушкинской улице вывели 120 человек, в том числе 98 детей.
Как оказалось, бдительные прохожие обнаружили подозрительный серый рюкзак у входа в учреждение. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К месту происшествия оперативно приехали пожарные, саперы, полицейские и сотрудники Росгвардии.
Полицейские локализовали место, а сотрудники спецслужб обследовали подозрительную находку. Но внутри лежали только обычные детские вещи.