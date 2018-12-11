В центре Твери эвакуировали детский сад

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-11T13:39:46+03:00

Всех малышей оперативно вывели на улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оцепление было снято после проверки подозрительной сумки

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В Твери сегодня, 11 декабря был эвакуирован детский садик №8. Около 11:30 из здания на Пушкинской улице вывели 120 человек, в том числе 98 детей.

Как оказалось, бдительные прохожие обнаружили подозрительный серый рюкзак у входа в учреждение. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К месту происшествия оперативно приехали пожарные, саперы, полицейские и сотрудники Росгвардии.

Полицейские локализовали место, а сотрудники спецслужб обследовали подозрительную находку. Но внутри лежали только обычные детские вещи.