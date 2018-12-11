2018-12-11T13:29:02+03:00
Общество

Суд запретил магазину торговать табаком возле школы в Тверской области

Супермаркет находился слишком близко к учебному учреждению
Виктория ЖУКОВА
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Магазину теперь нельзя продавать табак Фото: архив "КП"Магазину теперь нельзя продавать табак Фото: архив "КП"
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В Тверской области Удомельская межрайонная прокуратура обнаружила, что продуктовый магазин нарушает требования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Установлено, что супермаркет «Пятерочка», который находится на переулке Автодорожный в Удомле, торгует табачной продукцией. При этом расположен он на расстоянии менее 100 метров от школы.

- В связи с выявленными нарушениями межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете указанной деятельности, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Требования прокурора удовлетворил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Решение не вступило в законную силу.

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