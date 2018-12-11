Суд запретил магазину торговать табаком возле школы в Тверской области
В Тверской области Удомельская межрайонная прокуратура обнаружила, что продуктовый магазин нарушает требования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Установлено, что супермаркет «Пятерочка», который находится на переулке Автодорожный в Удомле, торгует табачной продукцией. При этом расположен он на расстоянии менее 100 метров от школы.
- В связи с выявленными нарушениями межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете указанной деятельности, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Требования прокурора удовлетворил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.
Решение не вступило в законную силу.