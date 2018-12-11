2018-12-11T12:55:13+03:00
Происшествия

Водитель сбил на "зебре" женщину в Тверской области

Мужчина сам отвез потерпевшую в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Женщине все-таки понадобилась помощь медиков Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиЖенщине все-таки понадобилась помощь медиков Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 10 декабря, в Ржеве Тверской области произошла авария, в которой пострадала 76-летняя пенсионерка. Дорожное происшествие случилось на улице Краностроителей у дома № 20, когда на часах было около 17:20.

Дорожные полицейские выяснили, что 39-летний водитель "Huinday Accent" пытаясь повернуть налево сбил пенсионерку, когда она пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель иномарки сам отвез потерпевшую в больницу.

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