2018-12-11T12:45:33+03:00
Происшествия

Собутыльник обналичил банковскую карту женщины в Тверской области и сбежал

Женщина отправила приятеля в магазин за добавкой
Виктория ЖУКОВА
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Рецидивист обналичил чужую карту и сбежал с деньгамиРецидивист обналичил чужую карту и сбежал с деньгамиФото: Анастасия ОСИПОВА
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К полицейским в Конаково обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что с её банковской карты были списаны 33 тысячи рублей. Куда именно были направлены средства, женщина не знала.

Оперативники стали разбираться в случившемся. Было установлено, что в день происшествия потерпевшая распивала у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. Когда спиртное закончилось, хозяйка квартиры отправила своего приятеля в магазин за добавкой, отдав свою карту для оплаты и сообщив ПИН-код.

Мужчина обналичил чужую карту в ближайшем банкомате и сбежал.

Личность подозреваемого было установлена. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Конаковского района.

В УМВД России по Тверской области рассказали, что мужчина сознался в содеянном и пояснил, что все деньги потратил.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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