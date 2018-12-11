2018-12-11T14:31:56+03:00
Звезды

Новогоднее настроение подарит жителям Твери выставка "Декабрь, январь и февраль..."

Посетители увидят произведения живописи, графики и художественного фаянса, посвященные зиме
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Зимнюю тему выставки подерживают изделия декоративно-прикладного искусства Конаковского фаянсового заводаЗимнюю тему выставки подерживают изделия декоративно-прикладного искусства Конаковского фаянсового завода
Изменить размер текста:

14 декабря в 16.00 в Мемориально-художественном музее Владимира Серова, что под Тверью, состоится открытие выставки "Декабрь, январь и февраль..."

В экспозиции будут представлены произведения художников широко известных публике: В.Л. Боровиковского, И.И. Шишкина, М.В. Дервиз-Фаворской, А.Н. Самохвалова, А.В. Моравова, А.Ф. Пахомова, Ю.А. Васнецова.

Поддерживают зимнюю, новогоднюю и рождественскую тему изделия декоративно-прикладного искусства Конаковского фаянсового завода, будут представлены вещи М.П. Холодной, Н.А. Коковихина, В.А. Сергеева и Г.Б. Садикова.

- Посетители получат счастливую возможность увидеть замечательные произведения живописи, графики и художественного фаянса, что, безусловно, прибавит им праздничного настроения, - уточняют сотрудники музея.

Адрес: Калининский район, п. Эммаус, д. 29.

Все вопросы по тел.: 37-84-32 (музей).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи