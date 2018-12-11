Новогоднее настроение подарит жителям Твери выставка "Декабрь, январь и февраль..."

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-11T12:16:09+03:00

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14 декабря в 16.00 в Мемориально-художественном музее Владимира Серова, что под Тверью, состоится открытие выставки "Декабрь, январь и февраль..."

В экспозиции будут представлены произведения художников широко известных публике: В.Л. Боровиковского, И.И. Шишкина, М.В. Дервиз-Фаворской, А.Н. Самохвалова, А.В. Моравова, А.Ф. Пахомова, Ю.А. Васнецова.

Поддерживают зимнюю, новогоднюю и рождественскую тему изделия декоративно-прикладного искусства Конаковского фаянсового завода, будут представлены вещи М.П. Холодной, Н.А. Коковихина, В.А. Сергеева и Г.Б. Садикова.

- Посетители получат счастливую возможность увидеть замечательные произведения живописи, графики и художественного фаянса, что, безусловно, прибавит им праздничного настроения, - уточняют сотрудники музея.

Адрес: Калининский район, п. Эммаус, д. 29.

Все вопросы по тел.: 37-84-32 (музей).