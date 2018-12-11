В Тверской области пострадавшего в аварии мужчину доставили в больницу на "попутках"

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-11T11:55:08+03:00

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В понедельник, 10 декабря, в Кимрах Тверской области случилась авария, в которой различные травмы получил 19-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 21:00 на мосту через Волгу.

Полицейские выяснили, что 19-летний водитель "Audi 80" не учел дорожный интервал, и врезался в стоящий на обочине с включенной аварийкой "ВАЗ 21083". В результате столкновения отечественная легковушки по инерции наехала на 19-летнего мужчину, который стоял перед бампером.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший был доставлен на попутном транспорте в больницу.