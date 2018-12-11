Мужчина угнал у своего приятеля автомобиль в Тверской области
Полицейские оперативно нашли машину и вернули владельцу
Автомобиль оперативно нашли полицейскиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К полицейским обратился 28-летний житель поселка Озерки Конаковского района Тверской области. Молодой человек сообщил, что у него угнали автомобиль марки «Мазда». Машину владелец оставил возле своего дома.
- На поиск автомобиля были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, - сообщили в УМВД России по Тверской области.
Полицейским удалось установить, что к угону причастен 30-летний местный житель. С ним владелец машины накануне распивал алкоголь.
Автомобиль был обнаружен в кратчайший срок на одной из улиц поселка. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.