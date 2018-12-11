Пожилая женщина попала под колеса японского внедорожника в Твери

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-11T11:07:47+03:00

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В понедельник, 10 декабря, в Твери на улице Веселова в районе дома №34/28, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадала 72-летняя женщина. Авария случилась, когда на часах было около 17:00.

Дорожные полицейские выяснили, что пенсионерка пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, однако 33-летний обладатель "Mitsubishi Pajero" дорогу женщине решил не уступать, и сбил её.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая смогла самостоятельно обратиться за помощью к врачам