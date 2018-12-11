Полмиллиона мелких монет сдали во время акции жители Тверской области
По итогу получилось порядка 70 тысяч рублей
Жители Тверской области смогли обменять накопившуюся мелочь на банкнотыФото: Александр РОГОЗА
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В Тверской области подвели итоги акции "Монетная неделя". С 26 ноября все желающие могли обменять мелкие монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек в банках без комиссии на банкноты.
Цель акция была вернуть в денежный оборот мелкие монеты.
К акции присоединились 19 отделений банков. Бесплатно обменивали мелочь не только в Твери, но во всех районных центрах области.
В результате жители сдали в кассы банковских учреждений 573 625 монет на общую сумму 73 383 рубля. Об этом сообщили в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО.