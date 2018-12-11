Главврача больницы в Тверской области оштрафовали за необорудованные машины "скорой"

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-11T10:23:50+03:00

В "скорой" не было необходимого оборудования Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Тверской области прокуратура обнаружила нарушения в деятельности еще одной районной больницы. В Кувшиновском районе медучреждение не соблюдало требования законодательства об охране здоровья граждан.

Проверка показала, что за больницей закреплены две общепрофильные фельдшерские бригады. Для организации их деятельности используется пять автомобилей скорой медицинской помощи класса «B».

При этом в машинах «скорой» частично отсутствует оборудование (оснащение), утвержденное Приказом Минздрава России.

В областной прокуратуре рассказали, что в адрес исполняющего обязанности главного врача больницы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также в его отношении возбуждены два дела об административных правонарушениях.

Юридическое и должностное лица привлечены к наказанию в виде штрафа в размере 75 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.