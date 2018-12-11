Найдена похищенная накануне в Твери пятилетняя девочка
Малышку из детского сада забрал дедушка
Девочку нашли живой и здоровойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Пятилетнюю девочку, похищенную 10 декабря из детского сада в Твери, нашли. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Напомним, что вчера около 12:00 малышка пропала из детского сада на улице Фрунзе. Следователи СК провели доследственную проверку, в ходе которой было установлено, что ребенка увез на автомобили родной дедушка. Насилия в отношении девочки он не применял. Но в тоже время забрал внучку тайно, не спросил разрешения у отца.
По предварительным данным, дедушка увез ребенка к себе домой в Калужскую область.