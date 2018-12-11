Найдена похищенная накануне в Твери пятилетняя девочка

11 Дек. 10:05 2018-12-11T10:05:27+03:00

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Пятилетнюю девочку, похищенную 10 декабря из детского сада в Твери, нашли. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Напомним, что вчера около 12:00 малышка пропала из детского сада на улице Фрунзе. Следователи СК провели доследственную проверку, в ходе которой было установлено, что ребенка увез на автомобили родной дедушка. Насилия в отношении девочки он не применял. Но в тоже время забрал внучку тайно, не спросил разрешения у отца.

По предварительным данным, дедушка увез ребенка к себе домой в Калужскую область.