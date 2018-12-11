Фура съехала в кювет в Тверской области
Водитель в больнице
Большегруз съехал в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области большегруз вылетел в кювет. Авария произошла около 12:00 вчера, 10 декабря, на автодороге Торжок – Старица.
Проезжая 20 километр дороги в Торжокском районе 58-летний водитель на грузовом автомобиле МАЗ не справился с управлением. Направлялся он в сторону Старицы.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что фуру занесло при прохождении левого поворота. В результате автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения.
Водитель получил травмы. Его доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.