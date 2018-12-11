2018-12-11T09:10:32+03:00
Общество

Молодежь провела в Твери акцию "Улицы героев"

Горожанам предлагали вспомнить, в честь кого названа их улица
Виктория ЖУКОВА
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Молодые люди раздавали горожанам листовки с данными о подвигах Героев Фото: администрация ТвериМолодые люди раздавали горожанам листовки с данными о подвигах Героев Фото: администрация Твери
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В Твери вспомнили людей, чьи имена увековечены в названиях городских улиц. Молодежная акция «Улицы героев» проходила 9 декабря в День Героев Отечества.

Молодые люди раздавали горожанам листовки с данными о подвигах Героев, в честь которых названы эти места: улицы Евгения Пичугина, Михаила Агибалова, Зинаида Коноплянниковой, Арсения Степанова, Комсомольская площадь (возле мемориала «Легендарному экипажу Степана Горобца»).

В администрации Твери рассказали, что такая акция проводилась с целью популяризации героических имен и событий в молодежной среде города Твери, а также привлечения внимания подростков к событиям Великой Отечественной войны.

Всего в акции «Улицы Героев» участвовали 2000 человек.

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