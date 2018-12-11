2018-12-11T08:44:03+03:00
Общество

Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов РФ по отсутствию вредных привычек

Верхневолжье опередило Москву и Санкт-Петербург
Виктория ЖУКОВА
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Дела в Тверской области обстоят не так уж и плохоДела в Тверской области обстоят не так уж и плохоФото: Константин ИВШИН
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Тверская область заняла центральную позицию в рейтинге регионов РФ по отсутствию вредных привычек – 2018. Итоги этого года подвели аналитики РИА Рейтинга, основываясь на данных Росстата и Генпрокуратуры.

Верхневолжье заработало 69,7 баллов и оказалось на 40 месте. Всего в рейтинге 85 субъектов РФ. Соседями нашего региона в графике стали - Томская область (тоже 69,7 баллов) и Республика Башкортостан (69,8 баллов).

Стоит отметить, что Тверская область опередила Москву и Санкт-Петербург, которые в рейтинге заняли 57 и 76 места (Московская область – 46, Ленинградская – 42).

Лидером рейтинга стал Северный Кавказ, как оказалось меньше всего курят и пьют жители Чечни, Ингушетии и Дагестана. А вот далеко не здоровый образ жизни ведут в Бурятии, Ямало-Ненецком автономном округе и в Еврейской автономной области.

Аналитики при составлении рейтинга учитывали потребление табачных изделий и продажу алкогольных напитков, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами.

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