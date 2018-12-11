Водитель не смог отсудить у фермы деньги после аварии с коровой в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-11T08:08:25+03:00

В темное время суток мужчина не заметил животное, которое паслось без сопровождения

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В Тверской области Лихославльский районный суд рассмотрел дело о возмещении ущерба.

Заявитель потребовал, чтобы ферма выплатила ему 113 638 рублей. Ведь в июле 2015 года он на своем автомобиле врезался в корову, которая в вечернее время гуляла без осуществления должного надзора пастухом.

Автомобиль получил значительные механические повреждения.

В пресс-службе суда сообщили, что на момент подачи заявления уже истек срок исковой давности. Мужчина не нашел уважительных причин объяснить, почему он ждал три года. Поэтому суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных к ферме требований о взыскании ущерба и судебных расходов.