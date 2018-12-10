2018-12-10T18:09:45+03:00
Происшествия

Женщина в Тверской области убила своего 62-летнего сожителя

За это она получила восемь лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Женщина отправится в колонию общего режимаЖенщина отправится в колонию общего режимаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области Калязинский районный суд назначил наказание 47-летней местной жительницы. Женщину обвинили в убийстве.

Было установлено, что в апреле этого года подсудимая выпивала в квартире своего 62-летнего сожителя в Калязине. Во время застолья пара поругалась. Тогда женщина взял нож и несколько раз ударила им мужчину.

В пресс-службе суда сообщили, что женщину признали виновной и приговорили к восьми годам и десяти дням лишения свободы. Срок свой она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

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