В Тверской области появятся центры содействия семейному воспитанию

СЕГОДНЯ 17:57 2018-12-10T17:57:29+03:00

За первое полугодие 2018 года 674 ребёнка прошли реабилитацию в социально-реабилитационных центрах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центры будут заниматься не только воспитанием сирот, но и профилактической работой

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На создание таких центров при детских домах в Удомле, Митино, Калязине, Зубцове и Чистореченске в будущем году из регионального бюджета направят более 100 миллионов рублей.

- Центры семейного воспитания – новое направление в работе по поддержке семьи и детей. Всего на территории Верхневолжья планируется создать 24 таких центра, - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Центры будут заниматься не только воспитанием сирот, но и профилактикой семейного неблагополучия, детской безнадзорности, подготовкой приёмных родителей и устройством детей в замещающие семьи.

Особое внимание в регионе уделается работе по реабилитации. Согласно информации Правительства региона, за первое полугодие 2018 года 674 ребёнка прошли реабилитацию в социально-реабилитационных центрах, из них возвращены в родные семьи более 540 детей, а 53 ребёнка обрели замещающую семью.