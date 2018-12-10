В Тверской области появятся центры содействия семейному воспитанию
На создание таких центров при детских домах в Удомле, Митино, Калязине, Зубцове и Чистореченске в будущем году из регионального бюджета направят более 100 миллионов рублей.
- Центры семейного воспитания – новое направление в работе по поддержке семьи и детей. Всего на территории Верхневолжья планируется создать 24 таких центра, - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
Центры будут заниматься не только воспитанием сирот, но и профилактикой семейного неблагополучия, детской безнадзорности, подготовкой приёмных родителей и устройством детей в замещающие семьи.
Особое внимание в регионе уделается работе по реабилитации. Согласно информации Правительства региона, за первое полугодие 2018 года 674 ребёнка прошли реабилитацию в социально-реабилитационных центрах, из них возвращены в родные семьи более 540 детей, а 53 ребёнка обрели замещающую семью.