2018-12-10T17:57:29+03:00
Общество

В Тверской области появятся центры содействия семейному воспитанию

Центры будут заниматься не только воспитанием сирот, но и профилактической работой
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
За первое полугодие 2018 года 674 ребёнка прошли реабилитацию в социально-реабилитационных центрахЗа первое полугодие 2018 года 674 ребёнка прошли реабилитацию в социально-реабилитационных центрахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На создание таких центров при детских домах в Удомле, Митино, Калязине, Зубцове и Чистореченске в будущем году из регионального бюджета направят более 100 миллионов рублей.

- Центры семейного воспитания – новое направление в работе по поддержке семьи и детей. Всего на территории Верхневолжья планируется создать 24 таких центра, - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Центры будут заниматься не только воспитанием сирот, но и профилактикой семейного неблагополучия, детской безнадзорности, подготовкой приёмных родителей и устройством детей в замещающие семьи.

Особое внимание в регионе уделается работе по реабилитации. Согласно информации Правительства региона, за первое полугодие 2018 года 674 ребёнка прошли реабилитацию в социально-реабилитационных центрах, из них возвращены в родные семьи более 540 детей, а 53 ребёнка обрели замещающую семью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи