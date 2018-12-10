2018-12-10T17:09:16+03:00
Общество

23 комбинированные дорожные машины расчищали Тверь после снегопада в выходные

За неделю вывезено 600 кубометров снега
Виктория ЖУКОВА
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В Твери в выходные шел снегВ Твери в выходные шел снегФото: Евгения ГУСЕВА
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В минувшие выходные Тверь безостановочно засыпало снегом. В воскресение на улицах города работали 23 комбинированные дорожные машины. Из них 21 спецтехника занималась обработкой улично-дорожной сети песчано-соляной смесью и противогололедными материалами, а две машины вывозили снег с центральных улиц города. Также тротуары чистили трактора и «Чистики».

Кроме того, вручную улицы Твери расчищают около 130 дворников. Они занимаются преимущественно подходами к мостам, остановочными пунктами и пешеходными переходами.

В администрации Твери напоминают, что количество техники, которая выходит на линию, определяется текущими погодными условиями и краткосрочными метеорологическими прогнозами.

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