23 комбинированные дорожные машины расчищали Тверь после снегопада в выходные
В минувшие выходные Тверь безостановочно засыпало снегом. В воскресение на улицах города работали 23 комбинированные дорожные машины. Из них 21 спецтехника занималась обработкой улично-дорожной сети песчано-соляной смесью и противогололедными материалами, а две машины вывозили снег с центральных улиц города. Также тротуары чистили трактора и «Чистики».
Кроме того, вручную улицы Твери расчищают около 130 дворников. Они занимаются преимущественно подходами к мостам, остановочными пунктами и пешеходными переходами.
В администрации Твери напоминают, что количество техники, которая выходит на линию, определяется текущими погодными условиями и краткосрочными метеорологическими прогнозами.