2018-12-10T16:18:35+03:00
Дом. Семья

Елочные базары 2018-2019 в Твери: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Твери запланировано на 20 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год
Виктория ЖУКОВА
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Успейте приобрести самую красивую новогоднюю ельУспейте приобрести самую красивую новогоднюю ельФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери 20 декабря откроются елочные базары. Продавать новогодние деревья будут на 11 территориях.

В Заволжском районе купить елочку можно будет у дома № 2 по Молодежному бульвару, у дома № 188г по улице Горького и на разворотном кольце на улице Хрустальная.

В Московском районе будет организовано сразу пять торговых площадок по адресам: проспект Победы, напротив дома № 76; улица Левитана, у дома № 81; бульвар Гусева на пересечение с улицей Можайского и у дома № 14 корп. 3; улица Орджоникидзе в сквере напротив дома № 46.

В Центральном районе продавать новогодние ели будут на Тверской площади (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину) и у дома №86 на проспекте Чайковского.

Жители Пролетарского района смогут купить ель между домом № 11 и домом № 13 корп. 1 на проспекте Калинина.

В администрации Твери напомнили, что с 15 декабря откроются Новогодние ярмарки. Работать они будут на улице Новоторжской напротив домов №5 и №7, а также на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева.

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