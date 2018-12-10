2018-12-10T16:18:35+03:00
Дом. Семья

Елочные базары 2018-2019 в Твери: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Твери запланировано на 20 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Успейте приобрести самую красивую новогоднюю ельУспейте приобрести самую красивую новогоднюю ельФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Твери 20 декабря откроются елочные базары. Продавать новогодние деревья будут на 11 территориях.

В Заволжском районе купить елочку можно будет у дома № 2 по Молодежному бульвару, у дома № 188г по улице Горького и на разворотном кольце на улице Хрустальная.

В Московском районе будет организовано сразу пять торговых площадок по адресам: проспект Победы, напротив дома № 76; улица Левитана, у дома № 81; бульвар Гусева на пересечение с улицей Можайского и у дома № 14 корп. 3; улица Орджоникидзе в сквере напротив дома № 46.

В Центральном районе продавать новогодние ели будут на Тверской площади (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину) и у дома №86 на проспекте Чайковского.

Жители Пролетарского района смогут купить ель между домом № 11 и домом № 13 корп. 1 на проспекте Калинина.

В администрации Твери напомнили, что с 15 декабря откроются Новогодние ярмарки. Работать они будут на улице Новоторжской напротив домов №5 и №7, а также на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи