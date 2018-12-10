Елочные базары 2018-2019 в Твери: где купить елку на Новый год
В Твери 20 декабря откроются елочные базары. Продавать новогодние деревья будут на 11 территориях.
В Заволжском районе купить елочку можно будет у дома № 2 по Молодежному бульвару, у дома № 188г по улице Горького и на разворотном кольце на улице Хрустальная.
В Московском районе будет организовано сразу пять торговых площадок по адресам: проспект Победы, напротив дома № 76; улица Левитана, у дома № 81; бульвар Гусева на пересечение с улицей Можайского и у дома № 14 корп. 3; улица Орджоникидзе в сквере напротив дома № 46.
В Центральном районе продавать новогодние ели будут на Тверской площади (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину) и у дома №86 на проспекте Чайковского.
Жители Пролетарского района смогут купить ель между домом № 11 и домом № 13 корп. 1 на проспекте Калинина.
В администрации Твери напомнили, что с 15 декабря откроются Новогодние ярмарки. Работать они будут на улице Новоторжской напротив домов №5 и №7, а также на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева.