Пятилетнюю девочку из детского сада в Твери в неизвестном направлении увез дедушка
В Твери следователи СК проводят доследственную проверку по факту похищения пятилетней девочки.
Предварительно установлено, что 10 декабря 2018 года около 12:00 62-летний мужчина самовольно забрал свою внучку из детского сада, который находится на улице Фрунзе. С девочкой он скрылся в неизвестном направлении.
Отца ребенка мужчина в известность о своих действиях не поставил.
В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Следователи СК опрашивают очевидцев и устанавливают подробности случившегося, а также местонахождение ребенка.
Девочку ищут и полицейские. Сотрудники ГИБДД объявили план «Перехват» и занимаются поиском автомобиля, на котором дедушка увез ребенка.