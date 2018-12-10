2018-12-10T15:51:36+03:00
Происшествия

Пятилетнюю девочку из детского сада в Твери в неизвестном направлении увез дедушка

Поиски продолжаются: следователи проводят доследственную проверку
Виктория ЖУКОВА
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Дедушка увел внучку в этом направлении. За забором их ждала машина. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДедушка увел внучку в этом направлении. За забором их ждала машина. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери следователи СК проводят доследственную проверку по факту похищения пятилетней девочки.

Предварительно установлено, что 10 декабря 2018 года около 12:00 62-летний мужчина самовольно забрал свою внучку из детского сада, который находится на улице Фрунзе. С девочкой он скрылся в неизвестном направлении.

Отца ребенка мужчина в известность о своих действиях не поставил.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Следователи СК опрашивают очевидцев и устанавливают подробности случившегося, а также местонахождение ребенка.

Девочку ищут и полицейские. Сотрудники ГИБДД объявили план «Перехват» и занимаются поиском автомобиля, на котором дедушка увез ребенка.

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