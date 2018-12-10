2018-12-10T15:30:20+03:00
Здоровье

В "Докторской" колбасе из Тверской области нашли листерии

Пробы были отобраны в ноябре
Виктория ЖУКОВА
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Осторожнее с колбасойОсторожнее с колбасойФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверской области продолжается пищевой мониторинг. Очередная проверка проходила на предприятии в Вышневолоцком районе. В ноябре сотрудник отдела государственного ветеринарного надзора взял там пробу мясной продукции.

В управлении Россельхознадзора по Тверской области сообщили, что лабораторные исследования выявили нарушения. Оказалось, что в пробе колбасы вареной "Докторская" содержатся "Listeria monocytogenes".

Напомним, что эти бактерии вызывают инфекционное заболевание у животных и людей. Инфекция может особенно тяжело проявиться у людей, страдающих сниженной активностью иммунной системы.

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