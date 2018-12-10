В "Докторской" колбасе из Тверской области нашли листерии
Пробы были отобраны в ноябре
Осторожнее с колбасойФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверской области продолжается пищевой мониторинг. Очередная проверка проходила на предприятии в Вышневолоцком районе. В ноябре сотрудник отдела государственного ветеринарного надзора взял там пробу мясной продукции.
В управлении Россельхознадзора по Тверской области сообщили, что лабораторные исследования выявили нарушения. Оказалось, что в пробе колбасы вареной "Докторская" содержатся "Listeria monocytogenes".
Напомним, что эти бактерии вызывают инфекционное заболевание у животных и людей. Инфекция может особенно тяжело проявиться у людей, страдающих сниженной активностью иммунной системы.