Мужчина ударил ножом свою 36-летнюю сожительницу в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-10T14:03:57+03:00

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В Тверской области 36-летняя женщина попала в больницу с ножевыми ранениями. Об инциденте сообщили рано утром 10 декабря в сообществе в социальной сети "Подслушано у медиков г. Тверь".

По словам подписчика данной группы, пострадавшая поругалась с пьяным мужчиной. Конфликт произошел в многоквартирном доме в Конаково. Словесная перепалка закончилась дракой. Тогда сожитель взял нож и несколько раз ударил им женщину.

После случившегося пострадавшую оперативно доставили в Конаковскую районную больницу.