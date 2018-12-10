Мужчина ударил ножом свою 36-летнюю сожительницу в Тверской области
Женщина в больнице
Женщину привезли в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Тверской области 36-летняя женщина попала в больницу с ножевыми ранениями. Об инциденте сообщили рано утром 10 декабря в сообществе в социальной сети "Подслушано у медиков г. Тверь".
По словам подписчика данной группы, пострадавшая поругалась с пьяным мужчиной. Конфликт произошел в многоквартирном доме в Конаково. Словесная перепалка закончилась дракой. Тогда сожитель взял нож и несколько раз ударил им женщину.
После случившегося пострадавшую оперативно доставили в Конаковскую районную больницу.