2018-12-10T13:00:36+03:00
Происшествия

В Твери из детского сада похитили пятилетнего ребенка

Девочку увезли на машине
Виктория ЖУКОВА
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Ребенка ищут полицейскиеРебенка ищут полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери похитили пятилетнюю девочку. Произошло это днем сегодня, 10 декабря в детском саду на улице Фрунзе.

По предварительным данным, ребенка увезли на автомобиле. Машину уже ищут сотрудники полиции и ГИБДД. В регионе введен спецплан «Перехват».

По информации источников "КП-"Тверь", к похищению ребенка может быть причастен его родственник.

Подробности случившегося устанавливаются правоохранителями.

Информацию о происшествии можно сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД: 58-04-00, 58-59-00 или 102.

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