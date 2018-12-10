В Твери из детского сада похитили пятилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-10T13:00:36+03:00

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В Твери похитили пятилетнюю девочку. Произошло это днем сегодня, 10 декабря в детском саду на улице Фрунзе.

По предварительным данным, ребенка увезли на автомобиле. Машину уже ищут сотрудники полиции и ГИБДД. В регионе введен спецплан «Перехват».

По информации источников "КП-"Тверь", к похищению ребенка может быть причастен его родственник.

Подробности случившегося устанавливаются правоохранителями.

Информацию о происшествии можно сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД: 58-04-00, 58-59-00 или 102.