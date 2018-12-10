Пенсионеру продали "новый" телефон в магазине в Тверской области с фотографиями предыдущего владельца
В Тверской области прокуратура Калязинского района провела проверку по обращению местного жителя..
Уставлено, что в августе этого года пенсионер купил мобильный телефон в одном из магазинов Калязина. Позже покупатель обнаружил в своем гаджете в разделах «контакты», «сообщения», «фотографии» чужие данные.
Кроме того в гарантийном талоне на момент покупки указана другая дата – это свидетельствовало о том, что телефон уже использовался другим человеком. При этом магазин отказался возвращать покупателю деньги.
В областной прокуратуре сообщили, что в интересах заявителя в суд было направлено исковое заявление о расторжении договора купли-продажи телефона. Суд подтвердил факт нарушения продавцом требований закона «О защите прав потребителей».
В результате продавца обязали вернуть стоимость телефона, а также выплатить неустойку за каждый день просрочки возврата денежных средств, штраф и компенсацию морального вреда.
Решение суда еще не вступило в законную силу.