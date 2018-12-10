Пенсионеру продали "новый" телефон в магазине в Тверской области с фотографиями предыдущего владельца

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-10T12:38:18+03:00

Телефон оказался не таким уж и "новым" Фото: Александр Новиков

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В Тверской области прокуратура Калязинского района провела проверку по обращению местного жителя..

Уставлено, что в августе этого года пенсионер купил мобильный телефон в одном из магазинов Калязина. Позже покупатель обнаружил в своем гаджете в разделах «контакты», «сообщения», «фотографии» чужие данные.

Кроме того в гарантийном талоне на момент покупки указана другая дата – это свидетельствовало о том, что телефон уже использовался другим человеком. При этом магазин отказался возвращать покупателю деньги.

В областной прокуратуре сообщили, что в интересах заявителя в суд было направлено исковое заявление о расторжении договора купли-продажи телефона. Суд подтвердил факт нарушения продавцом требований закона «О защите прав потребителей».

В результате продавца обязали вернуть стоимость телефона, а также выплатить неустойку за каждый день просрочки возврата денежных средств, штраф и компенсацию морального вреда.

Решение суда еще не вступило в законную силу.