2018-12-10T12:01:28+03:00
Происшествия

Водитель уснул и собрал "паровозик" из трёх машин на трассе М-10 в Тверской области

Авария произошла в Конаковском районе
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Авария произошла рано утром Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвария произошла рано утром Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП. Авария произошла в пятницу, 7 декабря около 04:00 на 118 километре трассы М-10.

39-летний мужчина ехал на автомобиле «Опель Антара» в сторону Москвы. Он занял крайнюю правую полосу движения. Однако, проезжая Конаковский район, водитель уснул.

В результате его автомобиль «догнал» «Ладу Ларгус», который остановился на светофоре. Затем «Лада» по инерции доехала до «Вольво FL TRUCK», который так же остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что водитель ехал по сухому асфальту, но в темное время суток.

В аварии пострадал только водитель «Опель». Его с травмами доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи