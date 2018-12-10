Водитель уснул и собрал "паровозик" из трёх машин на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП. Авария произошла в пятницу, 7 декабря около 04:00 на 118 километре трассы М-10.
39-летний мужчина ехал на автомобиле «Опель Антара» в сторону Москвы. Он занял крайнюю правую полосу движения. Однако, проезжая Конаковский район, водитель уснул.
В результате его автомобиль «догнал» «Ладу Ларгус», который остановился на светофоре. Затем «Лада» по инерции доехала до «Вольво FL TRUCK», который так же остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении.
В региональной Госавтоинспекции отметили, что водитель ехал по сухому асфальту, но в темное время суток.
В аварии пострадал только водитель «Опель». Его с травмами доставили в больницу.