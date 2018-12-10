Привезенные из Европы новогодние ели и сосны проходят в Твери фитосанитарный контроль
В преддверии новогодних праздников в Тверской области скоро начнут работать елочные базары. Рождественские деревья, выращенные в зарубежных питомниках, завезли в Россию.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, на таможне новогодние деревья проходят обязательный фитосанитарный контроль.
В Твери на склад временного хранения уже поступила партия деревьев – 1830 пихт, сосен, елей из Бельгии.
Первым предновогодний груз уже осмотрел инспектор Управления. Он проверил наличие обязательных документов – международной транспортной накладной и фитосанитарного сертификата. После этого деревья исследовали в Тверской «МВЛ» на наличие опасных вредоносных организмов.
В ведомстве рассказали, что в этой партии карантинных объектов выявлено не было.