Привезенные из Европы новогодние ели и сосны проходят в Твери фитосанитарный контроль

10 Дек. 11:44 2018-12-10T11:44:05+03:00

Скоро эти деревья поступят в продажу Фото: управление Россельхознадзора по Тверской области

В первой партии не было обнаружено вредных бактерий и паразитов

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В преддверии новогодних праздников в Тверской области скоро начнут работать елочные базары. Рождественские деревья, выращенные в зарубежных питомниках, завезли в Россию.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, на таможне новогодние деревья проходят обязательный фитосанитарный контроль.

В Твери на склад временного хранения уже поступила партия деревьев – 1830 пихт, сосен, елей из Бельгии.

Первым предновогодний груз уже осмотрел инспектор Управления. Он проверил наличие обязательных документов – международной транспортной накладной и фитосанитарного сертификата. После этого деревья исследовали в Тверской «МВЛ» на наличие опасных вредоносных организмов.

В ведомстве рассказали, что в этой партии карантинных объектов выявлено не было.