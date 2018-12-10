Обладатель японского пикапа вылетел в кювет в Тверской области
После этого автомобиль еще и опрокинулся
Водитель получил различные травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 9 декабря, в Кимрском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в которой серьезные травмы получил 51-летний мужчина. Авария случилась в поселке Приволжский в 01:18 на перекрестке улиц Заводская и Песочная.
Дорожные полицейские выяснили, что 51-летний водитель "Toyota Hilux" не смог обеспечить постоянного контроля над транспортным средством и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого автомобиль еще и опрокинулся.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.