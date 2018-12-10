Обладатель японского пикапа вылетел в кювет в Тверской области

10 Дек. 11:19 2018-12-10T11:19:21+03:00

После этого автомобиль еще и опрокинулся

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В воскресенье, 9 декабря, в Кимрском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в которой серьезные травмы получил 51-летний мужчина. Авария случилась в поселке Приволжский в 01:18 на перекрестке улиц Заводская и Песочная.

Дорожные полицейские выяснили, что 51-летний водитель "Toyota Hilux" не смог обеспечить постоянного контроля над транспортным средством и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого автомобиль еще и опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.