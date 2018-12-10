Четырёх врачей клиники Тверского медуниверситета суд выпустил из-под домашнего ареста
Четырем врачам клиники Тверского государственного медуниверситета изменили меру пресечения. По решению Басманного суда Москвы вместо домашнего ареста медикам теперь запрещены определенные действия. Им разрешается выходить из дома, работать в университете и больницах, но запрещено подходить к клинике и общаться с участниками процесса.
Напомним, в октябре были задержаны шесть врачей клиники ТГМУ и ее руководители. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту "Мошенничество".
По версии следствия, в период с октября 2015 по май 2018 года руководство и врачи клиники внесли в 15 медицинских карт заведомо ложные сведения о прохождении пациентами лечения в данной клинике.
Изначально главврача и его зама отправили в СИЗО, четверых врачей – под домашний арест, одного – под подписку о невыезде. После проверки суд изменил меру пресечения сначала руководству клиники (медиков отправили под домашней арест), а позже и оставшимся врачам.