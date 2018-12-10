2018-12-10T11:10:49+03:00
Общество

Четырёх врачей клиники Тверского медуниверситета суд выпустил из-под домашнего ареста

Медиков обвиняют в мошенничестве
Виктория ЖУКОВА
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Все подсудимые - оперирующие хирургиВсе подсудимые - оперирующие хирурги
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Четырем врачам клиники Тверского государственного медуниверситета изменили меру пресечения. По решению Басманного суда Москвы вместо домашнего ареста медикам теперь запрещены определенные действия. Им разрешается выходить из дома, работать в университете и больницах, но запрещено подходить к клинике и общаться с участниками процесса.

Напомним, в октябре были задержаны шесть врачей клиники ТГМУ и ее руководители. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту "Мошенничество".

По версии следствия, в период с октября 2015 по май 2018 года руководство и врачи клиники внесли в 15 медицинских карт заведомо ложные сведения о прохождении пациентами лечения в данной клинике.

Изначально главврача и его зама отправили в СИЗО, четверых врачей – под домашний арест, одного – под подписку о невыезде. После проверки суд изменил меру пресечения сначала руководству клиники (медиков отправили под домашней арест), а позже и оставшимся врачам.

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