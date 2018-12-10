2018-12-10T11:06:37+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе М-10 в Тверской области пострадала 84-летняя женщина

Пенсионерка отказалась от госпитализации
Альберт БОЙКОВ
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Пассажирка иномарки отказалась от госпитализации Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиПассажирка иномарки отказалась от госпитализации Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 9 декабря, на 153 км трассы М-10, проходящей через Калининский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась в 15:15.

Установлено, что 69-летний водитель "ВАЗа-21110" двигаясь по крайней левой полосе не учел дорожные условия, и не справившись с управлением врезался в "Opel Astra". Чтобы уйти от удара обладатель иномарки перестроился в другой ряд, но контакта избежать все равно не удалось. В результате "Opel" оказался в кювете.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадала 84-летняя пассажирка иномарки. От госпитализации женщина отказалась.

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