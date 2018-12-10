2018-12-10T10:52:31+03:00
Происшествия

Молодой водитель попал в ДТП в Тверской области

Серьезных травм никто не получил
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП легкие травмы получили водитель и пассажир легковушки Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ ДТП легкие травмы получили водитель и пассажир легковушки Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 9 декабря, на 24 км автомобильной дороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка произошла авария, в которой пострадали два человека. Дорожное происшествие случилось в 16:30.

Полицейские выяснили, что 18-летний водитель "ВАЗа-21140" не справился с управлением, и выехав на встречную полосу врезался в автомобиль "Skoda".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии легкие травмы получил обладатель отечественной легковушки, а также его сверстница, находившаяся на пассажирском сидении. Никому из потерпевших госпитализация не понадобилась.

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