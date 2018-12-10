Полицейские оперативно задержали троих парней, которые ограбили прохожего в Твери

10 Дек. 10:42 2018-12-10T10:48:30+03:00

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В Твери полицейские по горячим следам раскрыли грабёж, совершённый группой молодых людей.

Сообщение о преступлении поступило от 36-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что на проспекте Победы на него напали трое неизвестных. Они силой забрали мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.

- В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось в кратчайшие сроки установить личности и впоследствии задержать троих предполагаемых преступников. Ими оказались жители ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 24 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до семи лет колонии.