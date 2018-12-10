2018-12-10T10:48:30+03:00
Происшествия

Полицейские оперативно задержали троих парней, которые ограбили прохожего в Твери

Молодых людей привлек телефон за 10 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Молодых людей привлек телефон за 10 тысяч рублейМолодых людей привлек телефон за 10 тысяч рублейФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Твери полицейские по горячим следам раскрыли грабёж, совершённый группой молодых людей.

Сообщение о преступлении поступило от 36-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что на проспекте Победы на него напали трое неизвестных. Они силой забрали мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.

- В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось в кратчайшие сроки установить личности и впоследствии задержать троих предполагаемых преступников. Ими оказались жители ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 24 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до семи лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель уснул и собрал "паровозик" из трёх машин на трассе М-10 в Тверской области
Привезенные из Европы новогодние ели и сосны проходят в Твери фитосанитарный контроль
Обладатель японского пикапа вылетел в кювет в Тверской области
Четырёх врачей клиники Тверского медуниверситета суд выпустил из-под домашнего ареста
В ДТП на трассе М-10 в Тверской области пострадала 84-летняя женщина
Молодой водитель попал в ДТП в Тверской области
Маршрутчик пострадал во время столкновения с фурой в Твери
Тверские новобранцы Преображенского комендантского полка приняли военную присягу
Свыше 760 обращений о подключении к цифровому телевидению поступило на "горячую линию" в Тверской области
Врачи мобильных бригад приняли за месяц 247 детей из Тверской области
Дневные отключения электроэнергии продолжаются в Твери
Раскрываемость коррупционных дел повысилась в Тверской области
На выезде из Твери произошло смертельное ДТП
Перекрыт проезд по улице Ивана Седых в Твери
Новый год 2018-2019 в Твери: к нам приедут Деды Морозы из России, Беларуси, Бурятии и Карелии
Между Тверью и Торжком начали курсировать «Ласточки»
Утром в понедельник в Твери завоют сирены
Тверская область в числе трёх регионов с самыми большими долгами по зарплате
Кинофестиваль «Русское сердце» завершается сегодня в Твери
Участились случаи гибели людей на водоёмах и в пожарах в Тверской области
Свято-княжеский фестиваль искусств состоится в Твери
Разрушена часть чугунной ограды сквера Крылова в Твери
День тверской книги состоится в столичном Доме русского зарубежья