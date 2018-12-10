Маршрутчик пострадал во время столкновения с фурой в Твери
Авария произошла в понедельник рано утром
Авария произошла у Мигаловского моста Фото: vk/Подслушано у водителей. Тверь/Алексей Богданов
Изменить размер текста:
В Твери маршрутка вновь попала в аварию. ДТП произошло 10 декабря 2018 года у Мигаловского моста. Там около 07:00 столкнулись маршрутка №2 и большегруз MAN.
По предварительным данным, маршрутка ехала в сторону Мигалово, а фура проезжала к мосту от развязки со стороны Старицы.
Травмы во время столкновения получил маршрутчик, гражданин РФ - угрозы его жизни нет. На момент аварии в автобусе пассажиров не было.
В региональном УГИБДД уточнили, что дорога в том месте, где произошла авария, была обработана.