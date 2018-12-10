2018-12-10T10:19:06+03:00
Происшествия

Маршрутчик пострадал во время столкновения с фурой в Твери

Авария произошла в понедельник рано утром
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла у Мигаловского моста Фото: vk/Подслушано у водителей. Тверь/Алексей БогдановАвария произошла у Мигаловского моста Фото: vk/Подслушано у водителей. Тверь/Алексей Богданов
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В Твери маршрутка вновь попала в аварию. ДТП произошло 10 декабря 2018 года у Мигаловского моста. Там около 07:00 столкнулись маршрутка №2 и большегруз MAN.

По предварительным данным, маршрутка ехала в сторону Мигалово, а фура проезжала к мосту от развязки со стороны Старицы.

Травмы во время столкновения получил маршрутчик, гражданин РФ - угрозы его жизни нет. На момент аварии в автобусе пассажиров не было.

В региональном УГИБДД уточнили, что дорога в том месте, где произошла авария, была обработана.

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