2018-12-10T09:12:45+03:00
Общество

Свыше 760 обращений о подключении к цифровому телевидению поступило на "горячую линию" в Тверской области

Цифровое телевидение работает в регионе уже неделю
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Тверская область первая перешла на цифровое ТВТверская область первая перешла на цифровое ТВФото: Олег АДАМОВИЧ
Изменить размер текста:

В Тверской области 3 декабря было отключено аналоговое вещание. Для жителей работает специальная «горячая линия» в Министерстве экономического развития региона. Все интересующие вопросы можно задать, позвонив по телефону 8 (4822) 33-33-45 в будни c 9:00 до 18:00.

За неделю специалисты приняли свыше 760 обращений от жителей Тверской области по вопросам подключения к цифровому телевидению. Основные темы, которые волнуют граждан, связаны с приобретением оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, а также получением компенсации за купленную технику и оказанием волонтерской помощи.

Напомним, что с вопросами о теме перехода на цифровое вещание, жители Тверской области могут также обращаться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи