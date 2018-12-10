2018-12-10T09:12:45+03:00
Общество

Свыше 760 обращений о подключении к цифровому телевидению поступило на "горячую линию" в Тверской области

Цифровое телевидение работает в регионе уже неделю
Виктория ЖУКОВА
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Тверская область первая перешла на цифровое ТВТверская область первая перешла на цифровое ТВФото: Олег АДАМОВИЧ
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В Тверской области 3 декабря было отключено аналоговое вещание. Для жителей работает специальная «горячая линия» в Министерстве экономического развития региона. Все интересующие вопросы можно задать, позвонив по телефону 8 (4822) 33-33-45 в будни c 9:00 до 18:00.

За неделю специалисты приняли свыше 760 обращений от жителей Тверской области по вопросам подключения к цифровому телевидению. Основные темы, которые волнуют граждан, связаны с приобретением оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, а также получением компенсации за купленную технику и оказанием волонтерской помощи.

Напомним, что с вопросами о теме перехода на цифровое вещание, жители Тверской области могут также обращаться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно.

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