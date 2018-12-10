2018-12-10T08:45:21+03:00
Здоровье

Врачи мобильных бригад приняли за месяц 247 детей из Тверской области

Подведены итоги выездов медиков в ноябре
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Рейды детских врачей будут продолженыРейды детских врачей будут продолженыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Врачи из Твери каждый месяц выезжают в самые удаленные районы области. Детские мобильные бригады оказывают помощь маленьким пациентам. Так, в ноября удалось осмотреть детей из Калининского, Кимрского, Конаковского, Нелидовского, Западнодвинского, Торопецкого и Жарковского районов, а также из города Белый. Всего врачи уложились в четыре выезда.

В областном Минздраве сообщили, что было обследовано 247 детей. Осмотры проводили: хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, кардиолог и гастроэнтеролог.

По итогу медики выписали 48 направлений на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу. 10 детей были направлены на дообследование по хирургическому профилю, 8 - по кардиологическому, а 7 - по невролгическому. Шести юным пациентам потребовалась госпитализация.

В декабре специалисты поедут в Лихославльский район. Этот выезд станет последним в этом году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель уснул и собрал "паровозик" из трёх машин на трассе М-10 в Тверской области
Привезенные из Европы новогодние ели и сосны проходят в Твери фитосанитарный контроль
Обладатель японского пикапа вылетел в кювет в Тверской области
Четырёх врачей клиники Тверского медуниверситета суд выпустил из-под домашнего ареста
В ДТП на трассе М-10 в Тверской области пострадала 84-летняя женщина
Молодой водитель попал в ДТП в Тверской области
Полицейские оперативно задержали троих парней, которые ограбили прохожего в Твери
Маршрутчик пострадал во время столкновения с фурой в Твери
Тверские новобранцы Преображенского комендантского полка приняли военную присягу
Свыше 760 обращений о подключении к цифровому телевидению поступило на "горячую линию" в Тверской области
Дневные отключения электроэнергии продолжаются в Твери
Раскрываемость коррупционных дел повысилась в Тверской области
На выезде из Твери произошло смертельное ДТП
Перекрыт проезд по улице Ивана Седых в Твери
Новый год 2018-2019 в Твери: к нам приедут Деды Морозы из России, Беларуси, Бурятии и Карелии
Между Тверью и Торжком начали курсировать «Ласточки»
Утром в понедельник в Твери завоют сирены
Тверская область в числе трёх регионов с самыми большими долгами по зарплате
Кинофестиваль «Русское сердце» завершается сегодня в Твери
Участились случаи гибели людей на водоёмах и в пожарах в Тверской области
Свято-княжеский фестиваль искусств состоится в Твери
Разрушена часть чугунной ограды сквера Крылова в Твери
День тверской книги состоится в столичном Доме русского зарубежья