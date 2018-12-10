Врачи мобильных бригад приняли за месяц 247 детей из Тверской области

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-10T08:45:21+03:00

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Врачи из Твери каждый месяц выезжают в самые удаленные районы области. Детские мобильные бригады оказывают помощь маленьким пациентам. Так, в ноября удалось осмотреть детей из Калининского, Кимрского, Конаковского, Нелидовского, Западнодвинского, Торопецкого и Жарковского районов, а также из города Белый. Всего врачи уложились в четыре выезда.

В областном Минздраве сообщили, что было обследовано 247 детей. Осмотры проводили: хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, кардиолог и гастроэнтеролог.

По итогу медики выписали 48 направлений на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу. 10 детей были направлены на дообследование по хирургическому профилю, 8 - по кардиологическому, а 7 - по невролгическому. Шести юным пациентам потребовалась госпитализация.

В декабре специалисты поедут в Лихославльский район. Этот выезд станет последним в этом году.