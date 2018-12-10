Дневные отключения электроэнергии продолжаются в Твери
В Твери продолжаются традиционные отключения электроэнергии. Света не будет с 10 по 14 декабря во всех районах города в дневное время. Это связано с планово-предупредительными работами на воздушных линиях электропередачи.
Сегодня, 10 декабря, отключения начнутся в 9:00.
До 16:00 света не будет в отдельных домах в Заволжском районе по улицам: 2-я Плеханова, 2-я Красина, 2-я Грибоедова, 2-я Соревнования, Докучаева, Степанова, Большая Тверская, Дачная, Кольцевая, Звеньевая, а также на проездах: 1-ом, 2-ом и 3-ем Грибоедова, 1-ом и 2-ом Красина.
До 16:00 электроэнергию также отключат на улице 3-я Пролетарская в Пролетарском районе и в домах по улицам Садовая, 1-я Соляная и на проспекте Чайковского Московского района.
С 14:00 до 16:00 запланированы работы на Волоколамском проспекте и на улице Ротмистрова.
В зоне отключения и Центральный район. С 9:00 до 16:00 не будет света на улицах Учительская, Дмитрия Донского, Вольного Новгорода, Советская и на Тверском проспекте.
Напомним, что также на этой неделе работы затронут Калининский район.