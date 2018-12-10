Дневные отключения электроэнергии продолжаются в Твери

10 Дек. 08:10 2018-12-10T08:10:21+03:00

Света не будет в дневное время Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня свет отключат в отдельных домах во всех районах

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В Твери продолжаются традиционные отключения электроэнергии. Света не будет с 10 по 14 декабря во всех районах города в дневное время. Это связано с планово-предупредительными работами на воздушных линиях электропередачи.

Сегодня, 10 декабря, отключения начнутся в 9:00.

До 16:00 света не будет в отдельных домах в Заволжском районе по улицам: 2-я Плеханова, 2-я Красина, 2-я Грибоедова, 2-я Соревнования, Докучаева, Степанова, Большая Тверская, Дачная, Кольцевая, Звеньевая, а также на проездах: 1-ом, 2-ом и 3-ем Грибоедова, 1-ом и 2-ом Красина.

До 16:00 электроэнергию также отключат на улице 3-я Пролетарская в Пролетарском районе и в домах по улицам Садовая, 1-я Соляная и на проспекте Чайковского Московского района.

С 14:00 до 16:00 запланированы работы на Волоколамском проспекте и на улице Ротмистрова.

В зоне отключения и Центральный район. С 9:00 до 16:00 не будет света на улицах Учительская, Дмитрия Донского, Вольного Новгорода, Советская и на Тверском проспекте.

Напомним, что также на этой неделе работы затронут Калининский район.