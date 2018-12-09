Раскрываемость коррупционных дел повысилась в Тверской области
- Руководство регионального СКР и территориальных следственных отделов с целью повышения эффективности противодействия коррупционным преступлениям в 2018 году принимало участие в работе координационных совещаний руководителей правоохранительных органов области, межведомственных рабочих групп, деятельность которых направлена на пресечение в регионе коррупционных проявлений, - сообщает Следственное Управление СК РФ по Тверской области.
Консолидация усилий позволила повысить раскрываемость: за 9 месяцев 2018 года в следственных подразделениях СК по Тверской области в производстве находилось 205 коррупционных дел, из которых окончено 88. По сравнению с прошлым годом показатели возросли: в 2017 за тот же период было окончено 55 дел.