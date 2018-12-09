2018-12-09T20:01:32+03:00
Общество

Раскрываемость коррупционных дел повысилась в Тверской области

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН
Виктория ТУШКОВА
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Следователи региона в этом году раскрыли 88 коррупционных делСледователи региона в этом году раскрыли 88 коррупционных делФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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- Руководство регионального СКР и территориальных следственных отделов с целью повышения эффективности противодействия коррупционным преступлениям в 2018 году принимало участие в работе координационных совещаний руководителей правоохранительных органов области, межведомственных рабочих групп, деятельность которых направлена на пресечение в регионе коррупционных проявлений, - сообщает Следственное Управление СК РФ по Тверской области.

Консолидация усилий позволила повысить раскрываемость: за 9 месяцев 2018 года в следственных подразделениях СК по Тверской области в производстве находилось 205 коррупционных дел, из которых окончено 88. По сравнению с прошлым годом показатели возросли: в 2017 за тот же период было окончено 55 дел.

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