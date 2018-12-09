2018-12-09T18:57:16+03:00
Происшествия

На выезде из Твери произошло смертельное ДТП

На трассе столкнулись большегруз и «семёрка» ВАЗ
Виктория ТУШКОВА
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Водитель не учёл метеоусловий и не справился с управлением. ФОТО: vk.com/gibdd69Водитель не учёл метеоусловий и не справился с управлением. ФОТО: vk.com/gibdd69
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ДТП произошло сегодня, 9 декабря, около 11:00 на 10 километре автодороги Тверь-Тургиново. По информации Управления ГИБДД региона, 34-летний водитель легкового авто не учёл того, что дорога скользкая и не справился с управлением: его сильно занесло, когда он отъезжал от обочины. Машина выехала на полосу встречного движения и там столкнулась с большегрузом «Скания» под управлением 39-летнего водителя.

- На автомобиле ВАЗ были установлены шипованные шины разного типоразмера, - отмечают в Госавтоинспекции Тверской области.

В ДТП погиб пассажир автомобиля ВАЗ, водитель с серьёзными травмами госпитализирован.

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