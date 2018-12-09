2018-12-09T17:01:23+03:00
Общество

Новый год 2018-2019 в Твери: к нам приедут Деды Морозы из России, Беларуси, Бурятии и Карелии

В Вышневолоцком районе состоится зимний арт-фестиваль «Пленэр на Академичке»
Виктория ТУШКОВА
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На фестивале можно будет встретить дедов Морозов из четырёх странНа фестивале можно будет встретить дедов Морозов из четырёх странФото: Михаил ФРОЛОВ
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Фестиваль, который пройдёт 14 декабря на Академической даче имени Ильи Репина, объединит разные национальные новогодние традиции. На праздник прибудут четыре героя национального эпоса – сказочные зимние волшебники из России, Беларуси, Карелии и Бурятии.

- В программе праздника – новогодняя ярмарка и гастрономическая площадка, интерактивное представление «Проводим старый год», сказка-квест «Тайна лесной тропинки», многочисленные мастер-классы: по росписи ёлочных игрушек, декорированию новогодних шаров, созданию украшений из фетра, шишек, шерсти и другие, - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Кроме того, на фестивале можно будет покататься с горок на санях, посетить терем подарков и почтовое отделение по приёму писем Деду Морозу в Великий Устюг.

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