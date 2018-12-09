Утром в понедельник в Твери завоют сирены

9 Дек. 14:03 2018-12-09T14:05:03+03:00

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Проверка продлится два дня: 10 и 11 декабря – сообщает администрация города Твери. С 7:00 до 8:00 специалисты МЧС по Тверской области будут проводить техническое тестирование системы оповещения населения с включением рупоров, громкоговорителей и передачей по радиотрансляционной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ каналам проверочных текстов.

Никаких действий по сигналу предпринимать не нужно, следует сохранять спокойствие и порядок. Если рядом с вами будут находиться люди, которые не знают о проверке, объясните им что это техническое тестирование.